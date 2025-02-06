В Петербурге бард Вадим Стройкин покончил с собой, пока у него шел обыск из-за экстремизма: подробности

Вадим Стройкин (Фото: Телеграм @StroykinEsquire)
Следственный комитет Санкт-Петербурга проводит проверку в связи с гибелью 59-летнего музыканта Вадима Стройкина. По предварительным данным, бард из Екатеринбурга свел счеты с жизнью во время обыска в своей квартире. Подробности – в материале «Радио 1».
Вадим Стройкин: биография, чем известен
Вадим Стройкин родился 23 января в Снежинске, расположенном на Урале. В школьные годы он начал осваивать игру на гитаре, а в старших классах стал участником группы «Болт», исполнявшей песни «Машины Времени» и «Воскресения». После окончания школы Вадим поступил на геологоразведочный факультет Свердловского горного института.
В университете Вадим увлекался альпинизмом и возглавлял клуб спортивного туризма «Простор». В 1990-е годы он завершил обучение в Британской школе журналистики и стал автором и ведущим программы «Антология авторской песни» на радиостанции «Эхо Москвы — Екатеринбург». Позже он работал управляющим на турбазе в Башкирии и много путешествовал.
В 2008 году Вадим вернулся в Екатеринбург и основал туристическую фирму «Камелот-Тур». В это же время появилась «Школа гитары Вадима Стройкина», которая со временем выпустила около ста учеников. Позднее Стройкин переехал в Санкт-Петербург, где продолжил преподавание игры на гитаре и работу над новыми проектами.
По словам знакомой музыканта, Вадим был человеком, любящим жизнь.
«Он был спокойным, дружелюбным и музыкальным. Знал много бардовских песен, которые мне тоже нравятся, занимался с детьми. Хотя давно его не видела. Раньше мы встречались на фестивалях и концертах», — поделилась с 78.ru Татьяна Клочихина.
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Обыск в доме Стройкина и суицид
6 февраля стало известно, что Вадим Стройкин скончался в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла в тот момент, когда правоохранительные органы пришли с обыском в его квартиру на Парфеновской улице в рамках дела по экстремистской статье. 58-летний музыкант отошел в другую комнату и совершил суицид.
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