На предприятии в Красногорске нашли около 50 нелегалов

13 апреля 2026, 16:51

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Почти 50 нелегальных мигрантов выявили полицейские в ходе проверки в производственно-складском комплексе на территории городского округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Всего в ходе рейда правоохранители проверили по базам 65 иностранных рабочих.





«Выяснилось, что 48 приезжих из стран Центральной Азии нарушили правила осуществления трудовой деятельности, а 32 из них находятся на территории России незаконно», — говорится в сообщении.