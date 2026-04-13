На предприятии в Красногорске нашли около 50 нелегалов

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Почти 50 нелегальных мигрантов выявили полицейские в ходе проверки в производственно-складском комплексе на территории городского округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Всего в ходе рейда правоохранители проверили по базам 65 иностранных рабочих.

«Выяснилось, что 48 приезжих из стран Центральной Азии нарушили правила осуществления трудовой деятельности, а 32 из них находятся на территории России незаконно», — говорится в сообщении.
Каждого из нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей. Всех их выдворят за пределы России.

В настоящее время полицейские работают над установлением и привлечением к ответственности нанимателя нелегалов.

Лев Каштанов

