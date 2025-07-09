«На пути воссоединения»: Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева возобновили отношения

09 июля 2025, 11:38

KP.RU: Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева передумали разводиться

Фёдр Бондарчук и Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Федор Бондарчук и Паулина Андреева передумали разводиться, пара пытается наладить отношения, сообщил инсайдер KP.RU.





Напомним, что весной 2025 года Паулина и Фёдор объявили о разводе, при этом они не стали уточнять причину разрыва. Однако недавно подписчики заметили, что публикация, в которой Андреева рассказала о расставании с режиссёром, исчезла на её странице в соцсети, из-за чего появились слухи о воссоединении пары.

«Фёдор пытается вернуть жену», — подтвердил инсайдер догадки пользователей соцсетей.

«Он на пути воссоединения с любимой женой», — пояснила подруга пары.