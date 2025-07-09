«На пути воссоединения»: Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева возобновили отношения
KP.RU: Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева передумали разводиться
Федор Бондарчук и Паулина Андреева передумали разводиться, пара пытается наладить отношения, сообщил инсайдер KP.RU.
Напомним, что весной 2025 года Паулина и Фёдор объявили о разводе, при этом они не стали уточнять причину разрыва. Однако недавно подписчики заметили, что публикация, в которой Андреева рассказала о расставании с режиссёром, исчезла на её странице в соцсети, из-за чего появились слухи о воссоединении пары.
«Фёдор пытается вернуть жену», — подтвердил инсайдер догадки пользователей соцсетей.То же самое рассказала и подруга семьи. Она сообщила, что Паулина и Фёдор почти помирились, поэтому никто из них не подал на развод. Кроме того, женщина опровергла слухи о романах режиссёра после расставания с Андреевой. Бондарчук сейчас сконцентрирован на работе и пытается наладить отношения с Паулиной.
«Он на пути воссоединения с любимой женой», — пояснила подруга пары.Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Андрей Мерзликин расстался с супругой Анной после 19 лет брака. Развод пары был официально оформлен 8 июля, в День семьи, любви и верности.