На складе в Домодедове нашли более 20 нелегальных мигрантов из Средней Азии

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейд по проверке миграционного законодательства провели полицейские в складском комплексе в микрорайоне Белые Столбы округа Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



В результате рейда сотрудники полиции выявили 21 нелегального мигранта из среднеазиатских стран.

«13 человек нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации, а восемь человек незаконно осуществляли трудовую деятельность», — говорится в сообщении.
Каждого из нелегалов оштрафовали на пять тысяч рублей. Всех их выдворят за пределы России. Сейчас полиция работает над установлением и привлечением к ответственности их работодателя.

Лев Каштанов

