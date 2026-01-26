Двое мужчин погибли в пожаре в жилом доме на западе Москвы
Два человека скончались в результате пожара в жилом доме на улице Молдавская в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Погибшими оказались мужчины 1956 и 1958 годов рождения. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Пожарно-техническая экспертиза установит точные обстоятельства происшествия. Кунцевская межрайонная прокуратура контролирует ход проверки.
Ранее стало известно, что в Карелии произошел трагический инцидент. Пожар вспыхнул в отделении Кондопожской центральной районной больницы, погиб пожилой мужчина. Информация поступила от главы региона Артура Парфенчикова.
