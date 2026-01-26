В Бурятии произошел трагический инцидент на озере Байкал
В Бурятии произошел трагический инцидент на озере Байкал. В районе Шигаево Кабанского района легковой автомобиль провалился под лед. В результате аварии водитель погиб, а пассажир сумел выбраться самостоятельно и не нуждается в медицинской помощи. Об этом пишет Telegram-канал «МЧС Республики Бурятия».
Согласно информации от главного государственного инспектора по маломерным судам ГУ МЧС России по Республике Бурятия Николая Зайцева, сильный ветер накануне вызвал разлом льда. Ночью трещины засыпало снегом, что могло стать причиной провала автомобиля. Глубина в месте происшествия достигает 6 метров.
МЧС России напоминает о рисках передвижения по необорудованным переправам и призывает соблюдать осторожность в местах с запрещающими знаками.
Ранее стало известно, что количество госпитализированных после серьёзного дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Приморье возросло до семи человек.
Читайте также: