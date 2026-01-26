26 января 2026, 09:08

Машина провалилась под лед на Байкале в Бурятии, водитель погиб

Фото: iStock/KonstantinBelov

В Бурятии произошел трагический инцидент на озере Байкал. В районе Шигаево Кабанского района легковой автомобиль провалился под лед. В результате аварии водитель погиб, а пассажир сумел выбраться самостоятельно и не нуждается в медицинской помощи. Об этом пишет Telegram-канал «‎МЧС Республики Бурятия».