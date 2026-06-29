На стройке в Красногорске нашли более 90 мигрантов-нелегалов
91 иностранца, нарушившего нормы миграционного законодательства, обнаружили полицейские на стройплощадке в деревне Раздоры округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Проверку мигрантов проводили в рамках операции «Нелегал-2026».
«В результате в отношении 74 приезжих составили протоколы за нарушение правил проживания в России, а ещё на 17 человек — за нарушение сроков пребывания на территории нашей страны», — говорится в сообщении.Каждого из нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей. 17 нелегалов выдворят за пределы Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в Шатуре задержали приезжего из ближнего зарубежья за организацию лаборатории по производству мефедрона.