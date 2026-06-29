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На стройке в Красногорске нашли более 90 мигрантов-нелегалов

оригинал Фото: istockphoto.com/Aleksandr Potashev

91 иностранца, нарушившего нормы миграционного законодательства, обнаружили полицейские на стройплощадке в деревне Раздоры округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Проверку мигрантов проводили в рамках операции «Нелегал-2026».

«В результате в отношении 74 приезжих составили протоколы за нарушение правил проживания в России, а ещё на 17 человек — за нарушение сроков пребывания на территории нашей страны», — говорится в сообщении.
Каждого из нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей. 17 нелегалов выдворят за пределы Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Шатуре задержали приезжего из ближнего зарубежья за организацию лаборатории по производству мефедрона.
Лев Каштанов

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