Россиянин загорелся посреди улицы и не выжил
Мужчина погиб в результате возгорания одежды в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Трагедия произошла во дворе дома на улице Лебедева в Приокском районе. Очевидцы заметили огонь и потушили его до прибытия пожарных, однако мужчина уже получил тяжелые ожоги.
Пострадавшего доставили в ожоговый центр, но врачи не смогли спасти его жизнь. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины воспламенения.
Ранее сообщалось, что ночью во Владивостоке вспыхнул пожар в многоквартирном доме на улице Амурской. Спасатели прибыли на место уже через семь минут после получения сигнала о возгорании.
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