Мемориальную табличку Политковской у её дома в Москве сорвали в 23 раз за месяц
За последний месяц мемориальную табличку на доме, где жила журналистка и правозащитница Анна Политковская, срывали уже 23 раза. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Согласно публикации, вечером 23 февраля памятная доска вновь исчез со стены дома по адресу Лесная 8/12. Надпись, оставшаяся от предыдущей таблички, теперь практически не видна.
Напомним, что Анну Политковскую убили в подъезде её дома 7 октября 2006 года. По версии следствия, преступление связано с её профессиональной деятельностью журналистки. Личности заказчиков до сих пор не раскрыты.
Оригинальная табличка просуществовала у дома Политковской около 20 лет. Её разбили 18 января. Позже суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей мужчину, который обвинялся в инциденте. Тот упорно твердил в свою защиту, что якобы случайно повредил доску, когда убирал завядшие цветы, и настаивал, что она упала сама.
«Активисты практически каждый день вешают новые таблички, но их все равно срывают», — говорится в материале.