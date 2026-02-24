Мемориальную табличку Политковской у её дома в Москве сорвали в 23 раз за месяц

24 февраля 2026, 06:43

В Москве в 23 раз за месяц сорвали временную мемориальную табличку Политковской

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

За последний месяц мемориальную табличку на доме, где жила журналистка и правозащитница Анна Политковская, срывали уже 23 раза. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





Согласно публикации, вечером 23 февраля памятная доска вновь исчез со стены дома по адресу Лесная 8/12. Надпись, оставшаяся от предыдущей таблички, теперь практически не видна.





«Активисты практически каждый день вешают новые таблички, но их все равно срывают», — говорится в материале.