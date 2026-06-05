Россиянин вовлек малолетнюю в проституцию

05 июня 2026, 14:16

В Оренбурге осудят группировку за покупку человека и вовлечение в проституцию

Фото: istockphoto/Yingko

В Оренбурге перед судом предстанут участники преступной группы, которых обвиняют в покупке человека и вовлечении в занятие проституцией. Фигурантам инкриминируются статьи 127.1 («Купля-продажа человека, совершенная с угрозой применения насилия»), 240 («Вовлечение в занятие проституцией») и 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ, сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре.