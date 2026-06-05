Россиянин вовлек малолетнюю в проституцию
В Оренбурге перед судом предстанут участники преступной группы, которых обвиняют в покупке человека и вовлечении в занятие проституцией. Фигурантам инкриминируются статьи 127.1 («Купля-продажа человека, совершенная с угрозой применения насилия»), 240 («Вовлечение в занятие проституцией») и 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ, сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре.
По версии следствия, в январе 2022 года 54-летний мужчина ради извлечения дохода организовал на территории города преступную группировку, в которую вошли восемь человек. Лидер группы с помощью уговоров, обещаний высоких заработков и принуждения привлек к противоправной деятельности семь девушек, включая одну несовершеннолетнюю.
Кроме того, в 2023 году организатор вместе со своим знакомым купил 35-летнюю женщину для последующего вовлечения в проституцию. У потерпевшей подавили волю и угрожали ей физической расправой. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее россиянин изнасиловал девочку и убил ее у нее дома. Силовики раскрыли преступление 2005 года.
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