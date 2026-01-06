На трассе в Удмуртии произошёл разлив нефти из-за ДТП с нефтевозом
На трассе Ижевск — Сарапул случилась серьёзная авария с бензовозом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, нефтепродукты вытекли в полосу отвода дороги.
Установлено, что на 45-м километре трассы из-за неисправности сцепного устройства тягач и полуприцеп расцепились. Прицеп без передней оси упал, что повредило цистерну. При этом угрозы попадания нефтепродуктов в реку Яромаску нет.
Спасатели республиканского госкомитета по делам ГО и ЧС монтируют подпорную стенку. Они готовятся перекачать содержимое цистерны в другие ёмкости. Специалисты министерства природных ресурсов Удмуртии выехали на место для экологической оценки.
К ликвидации последствий подключили 27 специалистов РСЧС и 12 единиц техники. По последней информации, разлив уже локализовали. На трассе организовали реверсивное движение.
