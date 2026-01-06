На трассе в Удмуртии произошёл разлив нефти из-за ДТП с нефтевозом

06 января 2026, 12:27

Авария с бензовозом на трассе Ижевск — Сарапул привела к разливу нефтепродуктов

Фото: Istock/MoJoStudio

На трассе Ижевск — Сарапул случилась серьёзная авария с бензовозом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, нефтепродукты вытекли в полосу отвода дороги.