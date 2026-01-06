Достижения.рф

В российском регионе иномарка с двухлетней девочкой разбилась в серьёзном ДТП

На трассе под Омском пять человек пострадали в столкновении Opel и Nissan
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омской области 6 января произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.



Авария случилась ранним утром на 25-м километре автодороги Омск — Красноярка. По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля Opel выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Nissan.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Травмы получили три пассажира Nissan, среди них — двухлетний ребёнок. Полиция сейчас работает на месте происшествия. Сотрудники устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Ранее сообщалось о трагическом происшествии в Ростовской области, где легковушку с людьми разорвало на части в страшной аварии.

