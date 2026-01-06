В российском регионе иномарка с двухлетней девочкой разбилась в серьёзном ДТП

06 января 2026, 11:08

На трассе под Омском пять человек пострадали в столкновении Opel и Nissan

Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омской области 6 января произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.