В российском регионе иномарка с двухлетней девочкой разбилась в серьёзном ДТП
В Омской области 6 января произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария случилась ранним утром на 25-м километре автодороги Омск — Красноярка. По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля Opel выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Nissan.
В результате ДТП пострадали оба водителя. Травмы получили три пассажира Nissan, среди них — двухлетний ребёнок. Полиция сейчас работает на месте происшествия. Сотрудники устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
