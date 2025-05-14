На тротуарах Власихи написали памятки для пешеходов

Подземный пешеходный переход под железно дорогой строят между станциями Удельная и Быково в Раменском округе, в настоящее время готовность объекта составляет десять процентов, сдать переход в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.