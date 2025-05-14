На тротуарах Власихи написали памятки для пешеходов

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Акцию, направленную на уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, провели во Власихе сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями общественного объединения «Родительский патруль», сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Участники акции, используя трафареты и краску и баллончика, нанесли на тротуары рядом с пешеходными переходами предупреждающие надписи «Возьми ребёнка за руку». Такая надпись привлечёт внимание взрослых к безопасности маленьких участников дорожного движения», — говорится в сообщении.Кроме того, в рамках акции автоинспекторы раздали памятки с рекомендациями по обучению детей Правилам дорожного движения и световозвращающие элементы, благодаря которым пешеход становится более заметным в тёмное время суток.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
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Лев Каштанов