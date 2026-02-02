На уборку Московской железной дороги от снега вывели более 100 единиц техники
Свыше 100 единиц снегоуборочный техники вывели на железную дорогу столичного транспортного узла в понедельник, 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Техника чистит пути по специальному расписанию и не мешает движению электричек.
«На линии вывели 111 снегоуборочных агрегатов. Кроме того, почти три тысячи человек убирают снег на стрелочных переводах и очищают светофоры, а ещё около двух тысяч чистят платформы, тоннели и мосты», — говорится в сообщении.За минувшие выходные в Москве и Подмосковье расчистили 7,6 тыс. километров путей и вывезли 237.6 тысяч кубометров снега.
Ранее сообщалось, что в субботнике «Снежный десант» в Московской области приняли участие около 25 тысяч человек.