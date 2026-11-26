Ёлку в «Банном лесу» украсят шарами, расписанными юными художниками
Ученики школы искусств в городе Красноармейск Пушкинского округа распишут новогодние шары, которыми украсят праздничную ёлку в лесопарке «Банный лес». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Заготовки под шары школе передал член окружного Совета депутатов Дмитрий Кульков.
«До этого ребята расписывали кормушки для птиц. Учителя рассказали, что детям очень понравилось участвовать: им интересно видеть результат своего труда и понимать, что их работы могут украсить знакомое место», — рассказал Кульков.Ранее сообщалось, что театр моды «Русичи» из города Ивантеевка Пушкинского округа стал лауреатом сразу двух международных фестивалей-конкурсов — «Вперёд к мечте» и «Единство России».