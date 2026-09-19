На участке в Подольске проголосовала участница Великой Отечественной войны
На избирательный участок № 2391 в Подольске пришла проголосовать участница Великой Отечественной войны Розалия Коваль. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
На долю Розалии Яковлевны выпали тяжелейшие испытания.
«В 11 лет, оставшись сиротой в первый же год войны, она ушла в партизанский отряд и наравне со взрослыми сражалась с фашистскими оккупантами. Долгожданную Победу встретила в Виннице. В мирное время Розалия Яковлевна более 40 лет работала учителем физкультуры, воспитала не одно поколение сильных и здоровых ребят», – отметили в пресс-службе.Несмотря на почтенный возраст, ветеран решила лично побывать на участке.
В Подмосковье проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также выборы в Мособлдуму и органы местного самоуправления. Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября.