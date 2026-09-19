На выборах в Лосино-Петровском встретились два поколения героев
На избирательном участке в Лосино-Петровском встретились два поколения героев. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Отдать свой голос пришла ветеран труда, бывшая узница фашистских концлагерей Ольга Кирсанова.
«Судьба Ольги Алексеевны – история невероятной стойкости. В два года она вместе с семьёй пережила оккупацию родного посёлка под Истрой. Вынужденное бегство, прятки в промёрзших подвалах, арест и путь в эшелоне в Германию – и чудесное освобождение нашими войсками. Потом были эвакуация в Грузию и возвращение в Подмосковье», – рассказали в администрации.18 лет Ольга Алексеевна посвятила детсаду округа, стояла у его истоков, а позже возглавила центр профессиональной адаптации молодёжи.
В одно время с Кирсановой на участок пришёл боец спецоперации с позывным Юма. Вместе они опустили бюллетени в урну для голосования.