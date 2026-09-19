На участок в Серебряных Прудах пришла многодетная семья Соболевых
Многодетная семья Соболевых в день выборов пришла на избирательный участок в Серебряных Прудах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Для детей голосование стало настоящим событием.
«Атмосфера на участке была спокойной и доброжелательной, всё прошло хорошо. Дети с большим интересом отнеслись к голосованию», – поделилась многодетная мама Людмила.Когда семья подошла к стойке регистрации, дети с любопытством наблюдали за каждым её действием. Как отметили в администрации, семья показала пример активной жизненной позиции, уважения к закону и любви к Родине.
В Подмосковье проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также выборы в Мособлдуму и органы местного самоуправления. Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября.