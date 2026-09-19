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На участок в Серебряных Прудах пришла многодетная семья Соболевых

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды

Многодетная семья Соболевых в день выборов пришла на избирательный участок в Серебряных Прудах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.



Для детей голосование стало настоящим событием.

«Атмосфера на участке была спокойной и доброжелательной, всё прошло хорошо. Дети с большим интересом отнеслись к голосованию», – поделилась многодетная мама Людмила.
Когда семья подошла к стойке регистрации, дети с любопытством наблюдали за каждым её действием. Как отметили в администрации, семья показала пример активной жизненной позиции, уважения к закону и любви к Родине.

В Подмосковье проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также выборы в Мособлдуму и органы местного самоуправления. Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября.
Лора Луганская

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