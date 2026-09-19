Юным избирателям в Подольске вручают подарки на память о первом голосовании

19 сентября 2026, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

На избирательных участках Подольска проходит активное голосование. Особое внимание уделяют тем, кто приходит на выборы впервые в жизни, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





На участках № 834, 2364 и 2365 свой гражданский долг выполнили подольчане, которым недавно исполнилось 18 лет. Организаторы подготовили для впервые голосующих особые подарки. Ребятам вручают памятные сувениры – внешние аккумуляторы, фирменные блокноты, стикеры и брелоки в виде матрёшек.

«Члены участковых комиссий отмечают, что молодёжь проявляет неподдельный интерес к процедуре голосования, внимательно знакомится с бюллетенями и задаёт вопросы. Для многих этот день становится не просто формальностью, а настоящим событием. Сделав осознанный выбор сегодня, юные подольчане закладывают фундамент для дальнейшего развития округа и всей страны», – отметили в администрации.