Участник СВО Панкратов призвал проголосовать, чтобы помочь стране
Участник спецоперации Александр Панкратов проголосовал на выборах на участке в Жуковском. Об этом сообщили в пресс-служба Мособлизбиркома.
Этот город стал для Александра второй родиной. Там он прошёл путь от студента филиала МАИ «Стрела» до инженера. Посвятил профессиональную жизнь беспилотникам. Сегодня Панкратов продолжает защищать интересы страны, не забывая о гражданском долге.
«Каждый гражданин может помочь своей стране, отдав голос на выборах», – отметил Александр.В Подмосковье проводятся выборы в Госдуму и Мособлдуму, а в Коломне, Химках, Пушкине и Лобне жители выбирают депутатов местных советов.
В субботу – второй день голосования. Для удобства избирателей оно проводится на протяжении трёх дней – с 18 по 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.