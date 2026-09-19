Участник СВО Панкратов призвал проголосовать, чтобы помочь стране

19 сентября 2026, 16:48

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Участник спецоперации Александр Панкратов проголосовал на выборах на участке в Жуковском. Об этом сообщили в пресс-служба Мособлизбиркома.





Этот город стал для Александра второй родиной. Там он прошёл путь от студента филиала МАИ «Стрела» до инженера. Посвятил профессиональную жизнь беспилотникам. Сегодня Панкратов продолжает защищать интересы страны, не забывая о гражданском долге.

«Каждый гражданин может помочь своей стране, отдав голос на выборах», – отметил Александр.