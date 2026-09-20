На выборах в Подмосковье работают более 560 аккредитованных журналистов

20 сентября 2026, 10:26

оригинал Фото: медиасток.рф

565 журналистов с аккредитацией заняты в освещении хода избирательного процесса в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.





Аккредитация даёт сотруднику СМИ право проводить фото- и видеосъёмку голосования на избирательных участках, присутствовать при проведении выездных голосований и при подсчёте голосов.





«В настоящее время на участках в Московской области работают сотрудники не только региональных и муниципальных изданий, но и представители федеральных СМИ, прошедших аккредитацию в ЦИК России, а также международные журналисты, котррых аккредитовали в МИДе РФ», — отмечается в сообщении.