На выборах в Подмосковье работают более 560 аккредитованных журналистов
565 журналистов с аккредитацией заняты в освещении хода избирательного процесса в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
Аккредитация даёт сотруднику СМИ право проводить фото- и видеосъёмку голосования на избирательных участках, присутствовать при проведении выездных голосований и при подсчёте голосов.
«В настоящее время на участках в Московской области работают сотрудники не только региональных и муниципальных изданий, но и представители федеральных СМИ, прошедших аккредитацию в ЦИК России, а также международные журналисты, котррых аккредитовали в МИДе РФ», — отмечается в сообщении.В Подмосковье проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и рад окружных Советов депутатов. Сегодня, 20 сентября, в восемь утра стартовал заключительный день трёхдневного голосования. Избирательные участки закроются в восемь вечера. После этого начнётся подсчёт голосов.