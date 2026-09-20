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На выборах в Подмосковье работают более 560 аккредитованных журналистов

оригинал Фото: медиасток.рф

565 журналистов с аккредитацией заняты в освещении хода избирательного процесса в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.



Аккредитация даёт сотруднику СМИ право проводить фото- и видеосъёмку голосования на избирательных участках, присутствовать при проведении выездных голосований и при подсчёте голосов.

«В настоящее время на участках в Московской области работают сотрудники не только региональных и муниципальных изданий, но и представители федеральных СМИ, прошедших аккредитацию в ЦИК России, а также международные журналисты, котррых аккредитовали в МИДе РФ», — отмечается в сообщении.
В Подмосковье проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и рад окружных Советов депутатов. Сегодня, 20 сентября, в восемь утра стартовал заключительный день трёхдневного голосования. Избирательные участки закроются в восемь вечера. После этого начнётся подсчёт голосов.
Лев Каштанов

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