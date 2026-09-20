Ветеран СВО и кавалер ордена Мужества Руслан Ашурбеков проголосовал в Подольске
В Подольске участником выборов стал ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Руслан Ашурбеков. В этот раз он отдал свой голос в дистанционном формате.
По словам ветерана, такой способ голосования оказался максимально удобным: сделать выбор можно из дома, с работы или даже во время прогулки — достаточно нажать кнопку и поддержать своего кандидата. Руслан Ашурбеков принимал участие в специальной военной операции с первых дней.
«Считаю выборы важным событием. Мы выбираем будущее страны», — отметил Ашурбеков.
Руслан Ашурбеков принимал участие в специальной военной операции с первых дней. В 2024 году его уволили со службы после тяжёлого ранения. Сейчас работает на подольском предприятии, свободное время старается проводить с семьёй и состоит в Ассоциации ветеранов СВО Московской области