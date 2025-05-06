На Всероссийском субботнике в Подмосковье собрали 60 тыс. кубометров отходов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Около 100 тыс. жителей стали участниками Всероссийского субботника, который прошёл в Подмосковье 26 апреля. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В этом году мы вместе с муниципалитетами организовали более 700 точек проведения субботников. Результаты превзошли наши ожидания. Жители собрали свыше 60 тыс. кубометров отходов – на 40 тыс. больше, чем в прошлом году», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Всего во время субботника было отремонтировано и покрашено порядка 4 тыс. малых архитектурных форм – скамеек, спортплощадок и детских игровых зон. Посажено около 3 тыс. деревьев и более 4 тыс. кустарников, обустроено свыше 400 клумб.
Лидерами по сбору отходов стали Пушкинский, Балашиха и Кашира.
В уборке задействовали более 800 тыс. единиц инвентаря.
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Лора Луганская