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В Подмосковье спасли запертого в квартире мужчину с инсультом

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Одинокого 59-летнего мужчину, который нуждался в медицинской помощи, но не мог самостоятельно отпереть дверь своей квартиры, спасли работники Мособлпожспаса, инцидент произошёл в посёлке Мостовик Сергиево-Посадского округа.
«За помощью в единую службу спасения «Система-112» обратился сосед мужчины. Он рассказал, что слышит крики о помощи и стук из соседней двери, но войти не может, так как дверь изнутри закрыта на задвижку», — говорится в сообщении.
Спасатели оперативно прибыли на место вызова и в присутствии полиции вскрыли дверь слесарным инструментом. На полу у двери лежал сильно истощённый хозяин квартиры. Спасатели перенесли мужчину на кровать, а после медицинского осмотра транспортировали для дальнейшей госпитализации. Предварительный диагноз хозяина квартиры — инсульт.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Загруженность дорог Московской области утром 18 апреля составила пять баллов
18 апреля 2025, 10:21

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро пятницы, 18 апреля, основные заторы отмечаются при движении в сторону Москвы на двух федеральных трассах и двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало более миллиона машин, что на 0,7% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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Комлесхоз Подмосковья объявил о старте весеннего фотоконкурса
18 апреля 2025, 09:54

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО/Андрей Киселёв

Фотоконкурс «Весеннее настроение» открылся в Московской области, принять в нём участие приглашают всех любителей природы, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Отправляйтесь в весенний лес и делитесь красотой подмосковной природы! Самые красивые фотографии будут опубликованы в телеграмм-канале Комитета», — говорится в сообщении.
Для участия в конкурсе фотографию весеннего леса следует разместить в закрепленном сообщении в телеграмм-канале областного Комлесхоза под постом фотоконкурса или в чатах 19 подмосковных лесничеств с хештегом #весеннеенастроение2025. Работы принимаются до 18 мая.

По итогам голосования будут выбраны пять лучших фотографий, авторы которых получат призы.

В ведомстве подчеркнули, что фотографии на конкурс должны быть сделаны именно на территории подмосковных лесничеств, а не в городском парке или на дачном участке. В конкурсе также не могут принимать участие изображения, созданные при помощи искусственного интеллекта.

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#подмосковье
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В Подмосковье задержали мужчину с 60 свёртками с наркотиками в ботинке
18 апреля 2025, 09:37

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО/Андрей Киселёв

31-летнего уроженца одной из среднеазиатских стран задержали в Егорьевске по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские остановили такси, в котором злоумышленник ехал в качестве пассажира, провели личный досмотр и обнаружили под стелькой в ботинке у мужчины 60 свёртков с порошкообразным веществом. В ходе разговора с правоохранителями мужчина рассказал, что ещё шесть таких свёртков он разложил в тайники на территории города», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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#криминал
#мвд московской области
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Названо расписание остановок экомобилей в Подмосковье в предстоящие выходные
18 апреля 2025, 09:23

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье продолжает работу программа по приёму пластиковых отходов с участием экомобилей. За сданный пластик начисляются бонусы от сети магазинов «ВкусВилл», которые можно использовать при оплате покупок, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Экомобиль представляет собой специализированный транспорт, оборудованный для сбора и временного хранения вторсырья. Проект направлен на развитие инфраструктуры раздельного сбора отходов и поддержку экологических инициатив в регионе.

С полным списком принимаемых видов пластика можно ознакомиться по ссылке.

График остановок экомобилей на ближайшие выходные:

19 апреля:

  • Мытищи: ул. Лунчанского, парковка перед ТЦ «Перловский»;
  • Химки: ул. Ленинградская, д. 9 и д. 16;
  • Домодедово: мкр. Центральный, ул. Каширское шоссе, д. 107, парк культуры и отдыха «Ёлочки»;
  • Подольск: ул. Свердлова, д. 26
20 апреля:

  • Красногорск: мкр. Опалиха, разворотное кольцо на 28 340 км Волоколамского шоссе;
  • Балашиха; ул. Объединения, д. 4;
  • Коломна; рядом с ДК «Цементник»;
  • Люберцы: Малаховка, Быковское шоссе, д. 53 (координаты: 55.622842, 38.000749).

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#график
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В Кашире завершают строительство элеватора
18 апреля 2025, 09:19

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство элеваторного комплекса ведётся в городском округе Кашира, в настоящее время готовность первой очереди объекта достигла 99%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы», — отмечается в сообщении.
Новый элеватор сможет принимать зерно по двум линиям в объёме на каждую по 100 тонн в час. Мощность линий очистки и отгрузки также составит 100 тонн в час, а в отделении сушки за час смогут обработать до 50 тонн зерна. Общая вместимость элеватора составит 45 тысяч тонн.

Объём инвестиций в создание элеваторного комплекса составил около 60 млн рублей. Благодаря предприятию в округе Кашира появится ещё 30 рабочих мест.

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