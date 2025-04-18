В Подмосковье спасли запертого в квартире мужчину с инсультом

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Одинокого 59-летнего мужчину, который нуждался в медицинской помощи, но не мог самостоятельно отпереть дверь своей квартиры, спасли работники Мособлпожспаса, инцидент произошёл в посёлке Мостовик Сергиево-Посадского округа.
«За помощью в единую службу спасения «Система-112» обратился сосед мужчины. Он рассказал, что слышит крики о помощи и стук из соседней двери, но войти не может, так как дверь изнутри закрыта на задвижку», — говорится в сообщении.Спасатели оперативно прибыли на место вызова и в присутствии полиции вскрыли дверь слесарным инструментом. На полу у двери лежал сильно истощённый хозяин квартиры. Спасатели перенесли мужчину на кровать, а после медицинского осмотра транспортировали для дальнейшей госпитализации. Предварительный диагноз хозяина квартиры — инсульт.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
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