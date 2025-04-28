В Подмосковье пенсионер напоролся животом на металлический прут на заборе

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
69-летний мужчина проткнул себе живот металлическим прутом, когда пытался перелезть через забор своего дома в микрорайоне Ожерелье округа Кашира, пострадавшему оказали экстренную помощь спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Прибывшие на место происшествия спасатели узнали, что пожилой мужчина забыл ключи от калитки своего дома и решил перелезть через забор. Но перелезая, он «наделся» животом на один из прутьев и оказался в ловушке. Спасатели перекусили металлический прут с помощью специального инструмента и сняли мужчину с забора», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
После осмотра и удаления части прута из живота мужчину уложили на носилки и перенесли в машину скорой помощи для госпитализации.
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