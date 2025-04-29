В Дмитровском округе нашли мину времён Великой Отечественной войны

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Проржавевшую неразорвавшуюся мину времён Великой Отечественной войны обнаружили в Дмитровском муниципальном округе, боеприпас обезвредили взрывотехники, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились работники терминально-логистического центра. Они рассказали, что проводили планировку территории трактором и обнаружили подозрительный предмет. Прибывшие по вызову взрывотехники определили, что снаряд является 82-миллиметровой миной», — говорится в сообщении.Оценив обстановку, взрывотехники приняли решение перевезти боеприпас, пролежавший в земле более 80 лет, в безопасное место. Там мину обезвредили, строго следуя инструкции.
Ранее сообщалось, что спасатели освободили подмосковного пенсионера, надевшегося животом на металлический прут в заборе.
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