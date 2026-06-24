Врип Павлово-Посадского округа Балашов провёл личный приём жителей
Личный приём жителей провёл временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов. О темах, поднятых в ходе мероприятия, он написал в своих соцсетях.
Одним из вопросов стало оформление участка земли под трассу мотокросса в деревне Саурово.
«Важно, чтобы у любителей мотоспорта появилась легальная и безопасная площадка. Взял это в работу», — отметил Сергей Балашов.Кроме того, на приёме обсудили организацию водоотведения у домов №33-37 по улице Матросова и случаи несоответствия нормам температуры горячей воды.
«Каждое сообщение на личном контроле», — подчеркнул Балашов.Личный приём граждан проводится регулярно. Записать открыта по телефону: 2-99-05.
Ранее сообщалось, что руководство Павлово-Посадского округа провело объезд Электрогорска.