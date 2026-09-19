Заместитель генсека ШОС Пяо Янфань высоко оценила ЦОН Подмосковья в Одинцове

19 сентября 2026, 12:04

оригинал Пяо Янфань (фото: «Радио 1»)

Иностранные наблюдатели посетили Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области и узнали о его работе. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.





В Одинцове побывали представители КНР, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Беларуси. Заместитель генсека ШОС Пяо Янфань возглавила делегацию из 15 человек и приехала ознакомиться с процессами избирательной кампании.



Она поблагодарила принимающую сторону за содействие в организации процесса. Гости узнали, как организована работа ЦОН, и оценили уровень оснащённости центра.

«Здесь прилагают колоссальные усилия, чтобы обеспечивать демократические права граждан. Предусмотрено много форм волеизъявления: традиционная бумажная форма, электронное дистанционное голосование. Также предусмотрены избирательные участки в различных лечебных заведениях, в СИЗО, голосование маломобильных избирателей», — отметила Пяо Янфань.