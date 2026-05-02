В Подмосковье проходит Всероссийская акция «100 баллов для Победы» в преддверии ГИА 2026

02 мая 2026, 17:59

Всероссийская акция «100 баллов для Победы» проходит в Подмосковье

Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Подмосковье началась Всероссийская акция «100 баллов для Победы», приуроченная к подготовке к государственной итоговой аттестации 2026 года. 29 апреля в Дмитровском муниципальном районе встретились учащиеся 9–11 классов, учителя и выпускники, которые показали выдающиеся результаты на ЕГЭ. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.







В акции приняли участие более 160 выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Среди них были не только те, кто достиг максимального балла по одному предмету, но и те, кто дважды стал обладателем высокого результата. Например, Кирилл Данилов из Волоколамского округа, Анна Фадина и Мария Усанова из Ленинского округа, Иван Копылов и Ольга Емельяненко из Фрязино, Елизавета Бородина из Лыткарино. Абсолютными чемпионами с итоговыми 300 баллами стали Артём Дмитриев из Можайского округа, Андрей Невзоров из Мытищ, Александр Ляшенко из Щёлково и Иван Аршинов из Дмитровского округа.



Мероприятие прошло в формате живого диалога, где бывшие выпускники делились своими стратегиями подготовки, анализировали трудности и успехи, а также давали советы по выбору профессии и поступлению в учебные заведения. Встреча была организована в гибридном формате.



В рамках блока «Советы от стобалльников» спикеры развеяли мифы о сложности достижения высоких результатов, подчеркнув важность системной подготовки, методов тайм-менеджмента на экзамене и психологических техник борьбы со стрессом. Завершением встречи стала сессия «вопрос-ответ», в ходе которой школьники могли задать интересующие их вопросы «стобалльникам».



В конце мероприятия каждый из приглашённых выпускников дал напутствие будущим школьникам, призывая их не бояться трудностей и стремиться к своим целям.





Акция стала своеобразным мостом между прошлым опытом и новыми перспективами. Сегодняшние выпускники не только узнали полезные советы, но и увидели реальные примеры того, как настойчивость ведёт к успеху, подчеркнули организаторы.



Событие было организовано с целью поддержать старшеклассников на завершающем этапе подготовки к экзаменам и вдохновить их на достижение выдающихся результатов.