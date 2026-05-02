Женщину арестовали за дебош на таможне во Внуково, о котором она подзабыла
Столичный суд назначил женщине 15 суток административного ареста за дебош на таможне в аэропорту Внуково. Об этом информирует «МК».
Пассажирка внутреннего рейса устроила скандал в зоне таможенного контроля. Очевидцы рассказали, что женщина громко кричала, нецензурно ругалась, размахивала руками и вела себя вызывающе агрессивно.
Когда сотрудники таможни попросили у неё паспорт, она отказалась предоставлять документ. Затем пассажирка стала активно препятствовать своему задержанию. На судебном заседании женщина частично признала свою вину. В своём объяснении она заявила, что в тот день сильно устала и плохо помнит случившийся инцидент в аэропорту.
Накануне жительница Санкт-Петербурга узнала из справки, что получила условный срок за пьяную езду в 11 лет.
