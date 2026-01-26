Сотрудников спорткомплекса в Сергиевом Посаде научили оказывать первую помощь
Занятие по оказанию первой помощи провели спасатели для сотрудников спортивного комплекса в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
О мероприятии рассказал замначальника пожарно-спасательной части ведомства Дмитрий Кулиш.
«Спасатели объяснили слушателям алгоритм оказания первой помощи пострадавшему, показали, как проверять, есть ли у человека дыхание, а также показали на тренажёре-манекене, как проводить искусственную вентиляцию лёгких и непрямой массаж сердца», — говорится в сообщении.Сотрудники спорткомплекса также узнали, как укладывать пострадавшего в устойчивое боковое положение, накладывать кровоостанавливающие жгуты и шины на пострадавшую конечность.