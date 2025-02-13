Приезжий разгромил помещение храма в Климовске и избил двух служительниц

Видео: пресс-служба прокуратуры МО
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на служительниц храма Сергия Подольского в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. Детали сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Установлено, что злоумышленник пластиковой трубой несколько раз ударил двух служительниц. Затем он разбил стекло на иконе, порвал плакаты, а из ящика с пожертвованиями похитил деньги. После этого он скрылся, но сотрудники патрульно-постовой службы задержали его по горячим следам», – рассказала Петрова.Злоумышленником оказался ранее судимый 35-летний житель Свердловской области. Его доставили в отделение полиции для разбирательства.
Позже в Главном следственном управлении СКР по Московской области рассказали, что задержанного подозревают в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий с применением насилия.
«Подозреваемый, пренебрежительно относясь к православной вере, публично и умышленно разбил церковные лампады, опрокинул купель для совершения таинства крещения, оторвал от стен храма церковные иконы с изображением святых и кинул их на пол. Затем мужчина применил насилие в отношении служителей храма, причинив телесные повреждения», – заявили в пресс-службе ведомства.Запланировано проведение следственных действий с участием подозреваемого. Сейчас следователи допрашивают свидетелей.
Установление обстоятельств нападения на служительниц храма контролирует Подольская городская прокуратура.
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Лора Луганская