В Павлово-Посадском округе устроили концерт в честь Дня народного единства
Концертом отметили День народного единства в посёлке Большие Дворы Павлово-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Праздничное мероприятие состоялось в доме культуры «Большедворский».
«Этот день — не просто дата в календаре, это символ нашей общей истории, нашей богатой культуры и той нерушимой связи, которая объединяет все народы России. Пусть в наших сердцах всегда живёт чувство единства, гордости за нашу страну и любовь к Родине, уважение друг к другу и вера в наше общее будущее», — сказала руководительница ДК «Большедворский» Ольга Титова.На концерте выступали сольные артисты и коллективы дома культуры. В том числе группы «Ностальгия», «Созвездие» и «Мастерская Алисы».