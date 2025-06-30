Насмерть сбившего ребёнка в Одинцове таксиста отправили под домашний арест

30 июня 2025, 18:01

Фото: t.me/mosoblproc

Водитель такси, насмерть сбивший восьмилетнего мальчика во дворе в Одинцовском городском округе, помещён под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.





Ранее в главке МВД по Московской области информировали, что таксист на иномарке сбил ребёнка во дворе многоквартирного дома по улице Триумфальной. Мальчик скончался в машине скорой помощи.

«В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Следствие устанавливает причины и обстоятельства происшествия. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 августа. Надзор за ходом и результатами расследования обеспечивает Одинцовская городская прокуратура», – говорится в сообщении.