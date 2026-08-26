«Неделя без турникетов» для школьников и студентов пройдёт в Подмосковье в октябре

26 августа 2026, 16:49

оригинал Фото: пресс-служба Союза машиностроителей

Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей приглашает школьников и студентов на экскурсии на промышленные предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе организации.





Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов» проведут в Московской области в октябре. Цель – познакомить школьников и студентов региона с деятельностью подмосковных предприятий.



Особое внимание проведению акции уделяет куратор Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России – член Бюро СоюзМаш, гендиректор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», Герой России Борис Обносов.

«Профориентационная работа, которая проводится совместно с Союзом машиностроителей, приносит свои плоды. Молодёжь идёт к нам с интересом, хотя работать непросто», – отметил он.

«Многие ребята уже задумываются о получении среднего профессионального или высшего образования, дальнейшем трудоустройстве. Чаще всего юные гости приходят на экскурсии в заводские музеи, где знакомятся с их историей и разработками. У многих организаций есть возможность показать свои цеха, тематические подразделения. Машиностроительные предприятия сейчас серьёзно перевооружаются, внедряют умное оборудование. Ребята могут определить, в какой сфере им было бы интересно работать в будущем», – поделился председатель Московского областного регионального отделения СоюзМаш Валерий Бунак.

«Сегодня эти производства меняются – обновляется оборудование, внедряются современные технологии, растут требования к квалификации специалистов. «Неделя без турникетов» позволяет школьникам и студентам увидеть эту работу не на картинке, а своими глазами», – пояснил председатель комитета Мособлдумы бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.