Новый Ил-114-300 вернулся в Жуковский с международного авиасалона Wings India
Видео: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
В аэропорту Жуковского приземлился российский ближнемагистральный турбовинтовой пассажирский самолёт Ил-114-300. Воздушное судно завершило рабочий международный перелёт, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Самолёт вернулся с авиасалона Wings India 2026 – одного из крупнейших в Азии мероприятий в сфере гражданской авиации. Там его демонстрировали в составе экспозиции госкорпорация «Ростех».
«Сейчас самолёт находится в стадии сертификационных испытаний. Участие в выставке стало для него значимым этапом. Для этого Ил-114-300 выполнил один из первых международных перелётов, который стал рекордным по продолжительности в истории этой машины. Экипаж из лётчиков-испытателей, технических специалистов и представителей ПАО «ОАК» преодолел маршрут Хайдарабад – Рас-эль-Хайма – Махачкала – Жуковский протяжённостью около 7000 километров», – отметили в пресс-службе.Там назвали успешное завершение перелёта важным шагом в программе подготовки самолёта к эксплуатации. Планируется, что вскоре лайнеры Ил-114-300 будут задействованы на регулярных региональных маршрутах.