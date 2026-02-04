Достижения.рф

Новый Ил-114-300 вернулся в Жуковский с международного авиасалона Wings India

Видео: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

В аэропорту Жуковского приземлился российский ближнемагистральный турбовинтовой пассажирский самолёт Ил-114-300. Воздушное судно завершило рабочий международный перелёт, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.



Самолёт вернулся с авиасалона Wings India 2026 – одного из крупнейших в Азии мероприятий в сфере гражданской авиации. Там его демонстрировали в составе экспозиции госкорпорация «Ростех».

«Сейчас самолёт находится в стадии сертификационных испытаний. Участие в выставке стало для него значимым этапом. Для этого Ил-114-300 выполнил один из первых международных перелётов, который стал рекордным по продолжительности в истории этой машины. Экипаж из лётчиков-испытателей, технических специалистов и представителей ПАО «ОАК» преодолел маршрут Хайдарабад – Рас-эль-Хайма – Махачкала – Жуковский протяжённостью около 7000 километров», – отметили в пресс-службе.
Там назвали успешное завершение перелёта важным шагом в программе подготовки самолёта к эксплуатации. Планируется, что вскоре лайнеры Ил-114-300 будут задействованы на регулярных региональных маршрутах.
Лора Луганская

