Новый Ил-114-300 вернулся в Жуковский с международного авиасалона Wings India

04 февраля 2026, 22:32

Видео: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

В аэропорту Жуковского приземлился российский ближнемагистральный турбовинтовой пассажирский самолёт Ил-114-300. Воздушное судно завершило рабочий международный перелёт, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.





Самолёт вернулся с авиасалона Wings India 2026 – одного из крупнейших в Азии мероприятий в сфере гражданской авиации. Там его демонстрировали в составе экспозиции госкорпорация «Ростех».



«Сейчас самолёт находится в стадии сертификационных испытаний. Участие в выставке стало для него значимым этапом. Для этого Ил-114-300 выполнил один из первых международных перелётов, который стал рекордным по продолжительности в истории этой машины. Экипаж из лётчиков-испытателей, технических специалистов и представителей ПАО «ОАК» преодолел маршрут Хайдарабад – Рас-эль-Хайма – Махачкала – Жуковский протяжённостью около 7000 километров», – отметили в пресс-службе.