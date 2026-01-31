Рейс Москва — Дубай совершил вынужденную посадку в Сочи
Самолет, следовавший рейсом Москва–Дубай, в субботу совершил вынужденную посадку в Сочи из‑за технической неисправности. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, около 14:00 мск лайнер приземлился в сочинском аэропорту. На борту находились 190 пассажиров — их временно разместили в здании аэровокзала. В отношении воздушного судна организовали техническую проверку.
