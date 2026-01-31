Рейс Москва — Дубай совершил вынужденную посадку в Сочи

Достижения.рф

РИА Новости: Рейс Москва — Дубай совершил техническую посадку в Сочи
Фото: istockphoto/dongfang zhao

Самолет, следовавший рейсом Москва–Дубай, в субботу совершил вынужденную посадку в Сочи из‑за технической неисправности. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.



По данным ведомства, около 14:00 мск лайнер приземлился в сочинском аэропорту. На борту находились 190 пассажиров — их временно разместили в здании аэровокзала. В отношении воздушного судна организовали техническую проверку.

Ранее сообщалось, что во время рейса из Нячанга в Бангкок голый пассажир бегал по самолету. Уточнялось, что мужчина кричал и спорил с персоналом.

Крылатую машину посадили досрочно, а нарушителя передали полицейским.

Никита Кротов

