Новый самолёт МС-21 пролетел над Жуковским в День рождения города

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

В Жуковском в День основания города почтили память Николая Егоровича Жуковского. К памятнику великому русскому учёному и отцу русской авиации возложили цветы, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.



На церемонию пришли глава муниципалитета Андроник Пак, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, представители градообразующих предприятий, общественники, волонтёры Подмосковья, молодогвардейцы и ветераны СВО.

«Жуковский известен на весь мир своими градообразующими предприятиями. Но главное богатство нашего города – люди. От всего сердца хочу сказать спасибо каждому жуковчанину за труд и преданность малой Родине. Давайте вместе хранить славные традиции города, беречь его богатую историю, вместе делать его лучше и комфортнее», – сказал Пак.
Фетисов назвал Жуковский городом, которым на протяжении десятилетий гордится страна.

В честь праздника над сквером на улице Маяковского пролетел новый среднемагистральный самолёт МС-21, который пилотировали Герой России Олег Кононенко и лётчик-испытатель первого класса Юрий Гуськов.

Активисты «Молодой Гвардии» станцевали для собравшихся вальс под песню, посвященную Жуковскому.
Лора Луганская

