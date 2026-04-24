Новый самолёт МС-21 пролетел над Жуковским в День рождения города
В Жуковском в День основания города почтили память Николая Егоровича Жуковского. К памятнику великому русскому учёному и отцу русской авиации возложили цветы, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
На церемонию пришли глава муниципалитета Андроник Пак, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, представители градообразующих предприятий, общественники, волонтёры Подмосковья, молодогвардейцы и ветераны СВО.
«Жуковский известен на весь мир своими градообразующими предприятиями. Но главное богатство нашего города – люди. От всего сердца хочу сказать спасибо каждому жуковчанину за труд и преданность малой Родине. Давайте вместе хранить славные традиции города, беречь его богатую историю, вместе делать его лучше и комфортнее», – сказал Пак.Фетисов назвал Жуковский городом, которым на протяжении десятилетий гордится страна.
В честь праздника над сквером на улице Маяковского пролетел новый среднемагистральный самолёт МС-21, который пилотировали Герой России Олег Кононенко и лётчик-испытатель первого класса Юрий Гуськов.
Активисты «Молодой Гвардии» станцевали для собравшихся вальс под песню, посвященную Жуковскому.