Областная прокуратура вернула украденную мошенниками квартиру вдове режиссёра
Подмосковная прокуратура защитила права 81-летней вдовы и сына известного советского режиссера, которые стали жертвами мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В надзорный орган обратилась жительница городского округа Ступино и попросила защитить её жилищные права. Прокуратура Московской области провела проверку и установила, что в августе – сентябре 2023 года 81-летней женщине поступали телефонные звонки от аферистов. Представляясь сотрудниками МВД, ФСБ и Центробанка, они сообщили, что квартира женщины в Ступине продана, но переход права собственности не произошёл, так как сотрудники правоохранительных органов якобы успели остановить регистрацию», – рассказали в прокуратуре.Чтобы сохранить недвижимость и помочь поймать преступников, женщину попросили срочно провести фиктивную сделку купли-продажи через агентство недвижимости. При этом злоумышленники запретили своей жертве рассказывать обо всём родственникам и знакомым. После заключения срочной сделки купли-продажи квартиры по заниженной цене в 4 млн рублей потерпевшая передала эту сумму мошенникам.
«По итогам сделки право собственности перешло новому собственнику, а спорную квартиру приобрела администрация городского округа Ступино. Пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов. Она обратилась в суд с иском о признании договора купли-продажи квартиры недействительным, а затем и в прокуратуру Подмосковья. Чтобы защитить права пенсионерки, надзорное ведомство вступило в гражданское дело», – уточнили в пресс-службе.В итоге суд в соответствии с заключением прокурора признал договор купли-продажи жилья недействительным. Решение суда было исполнено. Благодаря вмешательству прокуратуры женщина вернулась в свою квартиру.