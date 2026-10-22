Обновлённая поликлиника №1 Пушкинской больницы начала принимать пациентов
Глава Пушкинского Максим Красноцветов проверил, как преобразилась поликлиника №1 клинической больницы им. В.Н. Розанова после капремонта. Об этом рассказали в пресс-службе городского округа.
Ремонт медучреждения 2006 года постройки продолжался 2,5 года. В здании площадью 6500 квадратных метров заменили инженерные коммуникации, сантехническое и вентиляционное оборудование, кровлю, лифты, системы пожарной сигнализации и оповещения.
«Объект здравоохранения изменился и внешне. Там установили новые оконные блоки и двери, современные входные группы, благоустроили прилегающую территорию. Красноцветов отметил новую удобную планировку кабинетов и оформление всех шести этажей в едином фирменном стиле», – рассказали в администрации.
Поликлиника №1 – самая крупная в Пушкинском. Ранее сообщалось, что она обслуживает более 100 000 человек и рассчитана на 850 посещений в смену. Капремонт проводили при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».