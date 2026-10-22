Обновлённая поликлиника №1 Пушкинской больницы начала принимать пациентов

22 октября 2026, 21:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Глава Пушкинского Максим Красноцветов проверил, как преобразилась поликлиника №1 клинической больницы им. В.Н. Розанова после капремонта. Об этом рассказали в пресс-службе городского округа.





Ремонт медучреждения 2006 года постройки продолжался 2,5 года. В здании площадью 6500 квадратных метров заменили инженерные коммуникации, сантехническое и вентиляционное оборудование, кровлю, лифты, системы пожарной сигнализации и оповещения.

«Объект здравоохранения изменился и внешне. Там установили новые оконные блоки и двери, современные входные группы, благоустроили прилегающую территорию. Красноцветов отметил новую удобную планировку кабинетов и оформление всех шести этажей в едином фирменном стиле», – рассказали в администрации.