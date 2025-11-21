Обвинение запросило для обманувших Ларису Долину от 6 до 9,5 лет лишения свободы

21 ноября 2025, 12:21

оригинал Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Прения по уголовному делу против мошенников, жертвой которых стала звезда эстрады Лариса Долина, прошли в Балашихинском суде.





Сторона обвинения попросила назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти с половиной лет. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области».





«По версии обвинения, подсудимые создали мошенническую группу. Действуя сообща, они убедили Ларису Долину перевести деньги на якобы «безопасные счета», а также продать квартиру», — говорится в сообщении.