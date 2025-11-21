Обвинение запросило для обманувших Ларису Долину от 6 до 9,5 лет лишения свободы
Прения по уголовному делу против мошенников, жертвой которых стала звезда эстрады Лариса Долина, прошли в Балашихинском суде.
Сторона обвинения попросила назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти с половиной лет. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области».
«По версии обвинения, подсудимые создали мошенническую группу. Действуя сообща, они убедили Ларису Долину перевести деньги на якобы «безопасные счета», а также продать квартиру», — говорится в сообщении.Общая сумма ущерба, причинённого жертве действиями мошенников, составила более 300 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что из-за мошенников Лариса Долина потеряла квартиру площадью 236 квадратных метров в столичном районе Хамовники. После возбуждения уголовного дела на недвижимость наложили арест.