В Подмосковье задержали дропповода и дроппера, укравших у женщины 4 млн рублей

15 апреля 2026, 15:21

оригинал Фото: istockphoto / VladimirKhodataev

В Солнечногорске полицейские задержали дропповода и дроппера, причастных к хищению четырёх миллионов рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть от местной жительницы поступило заявление о мошенничестве.

«Заявительница пояснила, что ей позвонил якобы представитель оператора связи и убедил установить на телефон новое приложение для сотовой связи. При авторизации потерпевшая предоставила злоумышленникам дистанционный доступ к смартфону, а затем обнаружила, что с её банковского счета было списано четыре миллиона рублей», – пояснила Петрова.