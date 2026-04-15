В Подмосковье задержали дропповода и дроппера, укравших у женщины 4 млн рублей
В Солнечногорске полицейские задержали дропповода и дроппера, причастных к хищению четырёх миллионов рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть от местной жительницы поступило заявление о мошенничестве.
«Заявительница пояснила, что ей позвонил якобы представитель оператора связи и убедил установить на телефон новое приложение для сотовой связи. При авторизации потерпевшая предоставила злоумышленникам дистанционный доступ к смартфону, а затем обнаружила, что с её банковского счета было списано четыре миллиона рублей», – пояснила Петрова.В результате полицейские задержали двоих подозреваемых – жителей Средней Азии 26 и 30 лет. Один из них исполнял роль дроппера, второй – дропповода. Последний скупал у соотечественников банковские карты. Через одну из них предполагаемые преступники и провели транзакции.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Неправомерный оборот средств платежей».
Солнечногорский городской суд заключил фигурантов под стражу, добавила Татьяна Петрова. Полицейские ищут соучастников и проверяют причастность задержанных к аналогичным эпизодам.