В Серебряных Прудах провели патриотический флешмоб
Флешмоб «Российский флаг» провели в Серебряных Прудах в честь Дня народного единства. Участники акции развернули на улице огромный триколор. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
К флешмобу присоединились молодогвардейцы, активисты «Движения Первых», ученики школы имени Чуйкова, их учителя, родители и многие другие.
«Патриотическая акция продемонстрировала сплоченность жителей и гордость за свою Родину», — говорится в сообщении.Кроме того, в праздничный день активисты вместе с сотрудниками Госавтоинспекции раздавали флажки-триколоры на улицах.
Ранее сообщалось, что единороссы Московской области организовали в разных округах Подмосковья фестивали, посвящённые Дню народного единства.