В Серебряных Прудах провели патриотический флешмоб

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Флешмоб «Российский флаг» провели в Серебряных Прудах в честь Дня народного единства. Участники акции развернули на улице огромный триколор. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.



К флешмобу присоединились молодогвардейцы, активисты «Движения Первых», ученики школы имени Чуйкова, их учителя, родители и многие другие.

«Патриотическая акция продемонстрировала сплоченность жителей и гордость за свою Родину», — говорится в сообщении.
Кроме того, в праздничный день активисты вместе с сотрудниками Госавтоинспекции раздавали флажки-триколоры на улицах.

Ранее сообщалось, что единороссы Московской области организовали в разных округах Подмосковья фестивали, посвящённые Дню народного единства.
Лев Каштанов

