В Серебряных Прудах провели патриотический флешмоб

05 ноября 2025, 09:24

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Флешмоб «Российский флаг» провели в Серебряных Прудах в честь Дня народного единства. Участники акции развернули на улице огромный триколор. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





К флешмобу присоединились молодогвардейцы, активисты «Движения Первых», ученики школы имени Чуйкова, их учителя, родители и многие другие.





«Патриотическая акция продемонстрировала сплоченность жителей и гордость за свою Родину», — говорится в сообщении.