Около 400 жуковчан в прошлом году переехали из аварийного жилья

В Жуковском активно реализуют программу переселения из аварийного жилья. В прошлом году на улице Гагарина сдали дом под расселение, рассказал глава городского округа Андроник Пак на рабочей встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.





В новые квартиры в 2025-м переехали 236 человек, ещё 156 выбрали сертификат на расселение. Планируется строительство ещё одного дома – на улице Серова. Туда из 15 аварийных многоквартирных домов смогут переехать ещё более 560 человек.

«В дом на улице Серова переселим жильцов 242 квартир. Что касается комплексного развития территорий, то инвестор строит четыре корпуса. В рамках КРТ он также реконструирует водозаборный узел №5 на улице Гагарина, построит пристройку к школе №9 на 600 мест, детский сад», – уточнил Пак.