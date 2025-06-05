Организатор экстремистской ячейки АУЕ* в Подмосковье получил семь лет колонии

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Мужчину, попытавшегося распространять идеологию экстремистского движения АУЕ* в подмосковном следственном изоляторе, осудили на семь лет. Об этом сообщает пресс-служба главка ФСИН по Московской области.



«Фигурант распространял экстремистскую идеологию, старался вовлечь в преступную деятельность других людей и оказывал противодействие сотрудникам уголовно-исполнительной системы», — говорится в сообщении.
Суд признал мужчину виновным в организация деятельности экстремистской организации и приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима.

* Экстремистское движение, запрещенное в России

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Лев Каштанов

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