Организатор экстремистской ячейки АУЕ* в Подмосковье получил семь лет колонии

05 июня 2025, 09:40

оригинал Фото: istockphoto.com/Rawf8

Мужчину, попытавшегося распространять идеологию экстремистского движения АУЕ* в подмосковном следственном изоляторе, осудили на семь лет. Об этом сообщает пресс-служба главка ФСИН по Московской области.







«Фигурант распространял экстремистскую идеологию, старался вовлечь в преступную деятельность других людей и оказывал противодействие сотрудникам уголовно-исполнительной системы», — говорится в сообщении.