Организаторы выборов продолжают подготовку к Единому дню голосования 2025
С 12 по 14 сентября 2025 года в России состоится традиционный единый день голосования. В Московской области избирательные участки будут открыты в девяти округах, включая ЗАТО Молодежный, где жителям предстоит выбрать депутатов Советов депутатов муниципальных и городских округов.
Голосование пройдет в привычном формате: избиратели смогут прийти на участок лично или воспользоваться современным цифровым вариантом.
Чтобы учесть свой голос в онлайн-голосовании, необходимо выполнить пять простых шагов:
1. Подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании через портал Госуслуг с 28 июля по 8 сентября.
2. Зайти на специальный портал с 8:00 12 сентября до 20:00 14 сентября.
3. Авторизоваться через портал Госуслуг.
4. Ознакомиться с техническими условиями дистанционного электронного голосования.
5. Ввести код, который придет в сообщении на номер телефона, указанный при регистрации.
Избирателей предупреждают, что отменить заявление на участие в ДЭГ можно не позднее 00:00 8 сентября. В противном случае проголосовать на избирательном участке будет уже невозможно.
