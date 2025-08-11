Организаторы выборов продолжают подготовку к Единому дню голосования 2025

11 августа 2025, 15:29

С 12 по 14 сентября 2025 года в России состоится традиционный единый день голосования. В Московской области избирательные участки будут открыты в девяти округах, включая ЗАТО Молодежный, где жителям предстоит выбрать депутатов Советов депутатов муниципальных и городских округов.