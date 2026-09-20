Председатель УИК в Ленинском округе пострадала при атаке БПЛА

20 сентября 2026, 10:48

оригинал Фото: istockphoto.com/bbsferrari

Пять жителей Ленинского округа получили травмы в результате атаки беспилотников на столичный регион в ночь на 20 сентября. Повреждения получили 14 домов.





В числе пострадавших — многодетная мать, председатель УИК №1283 Наталья Санайкина. В момент атаки с ней в доме было пятеро несовершеннолетних — четверо её детей и внук.





«Проснулась в 4:30 утра от звука летевшего БПЛА. Через какое-то время произошел сильный взрыв. Взрывной волной в доме выбило всё стекла, а осколки от сбитого дрона упали на дом и на машину», — рассказала Санайкина.