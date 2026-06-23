Отдых на пляже в Солнечногорске закончился поножовщиной
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений своему знакомому, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Инцидент произошёл у водоёма рядом с деревней Скородумки округа Солнечногорск.
«Двое знакомых выпивали на берегу. Внезапно между ними вспыхнула ссора, и один из собутыльников взял нож, несколько раз ударил им второго по разным частям тела и скрылся», — говорится в сообщении.Информацию о происшествии передали патрулирующему окрестности экипажу росгвардейцев, и они по горячим следам задержали нападавшего на ближайшей остановке общественного транспорта.
Задержанный оказался 42-летним местным жителем. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.