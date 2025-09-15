В округе Коломна полицейские нашли плантации конопли
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Несколько плантаций дикорастущей конопли общей площадью около одного гектара обнаружили полицейские в округе Коломна. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Наркосодержащие растения нашли в ходе профилактической операции «Мак-2025».
«Поля с коноплёй были расположены рядом с селом Каменка и посёлком Сергиевский. Исследования показали, что в конопле есть психоактивное вещество тетрагидроканнабинол и она пригодна для изготовления марихуаны», — отмечается в сообщении.Для ликвидации конопли были использованы специальные гербициды, которые уничтожают растения с корнем.
