Памятник журналистке Дугиной открыли в парке Захарово в третью годовщину гибели
В парке Захарово в Одинцовском городском округе открыли памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной. Церемония состоялась в третью годовщину её гибели.
«Бронзовый памятник высотой в 3,5 м установили в парке Захарово. Он представляет собой скульптуру Дугиной, которая держит в руке книгу. Сразу после открытия монумента прошли минута молчания и его освещение», – передаёт РИА Новости.Ранее сообщалось, что автором проекта стал скульптор Дмитрий Александров. Воплощение идеи заняло два года. В реализации участвовал отец девушки – философ Александр Дугин. Сам скульптор был лично знаком с Дарьей, но не близко
Сначала предлагалось установить памятник в Миусском сквере в Москве, в районе, где росла Дугина. Однако потом администрация Одинцовского городского округа предложила поставить скульптуру в парке Захарово.
29-летняя Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. Её автомобиль был взорван на Можайском шоссе возле посёлка Большие Вязёмы Одинцовского района Подмосковья. Два дня спустя в ФСБ сообщили о раскрытии убийства. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк.